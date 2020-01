2018 wurden rund 71.000 Tonnen Feigen in die Europäische Union importiert, was konstant gegenüber dem Vorjahr war. Die gesamte Importmenge ist von 2007 bis 2018 mit einer durchschnittlichen Jahresrate von +2,6% gestiegen. Was den Wert betrifft, beliefen sich die Feigenimporte auf 277 Millionen USD (schätzte IndexBox) 2018. Bildquelle: Shutterstock.com Das wurde von IndexBox...

