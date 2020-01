WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur IAA:



"Frankfurt steht als alter Standort für das angestaubte Image der IAA. Kritik am Konzept der reinen Leistungsschau der Automobilindustrie gibt es schon geraume Zeit. Und die Besucherzahlen rauschten nicht erst im vergangenen Jahr in den Keller. Die Messe musste sich also neu erfinden. Dabei wären die Chancen der Hessen möglicherweise gestiegen, wenn für Frankfurt schon früher ein neues, frisches Konzept vorgelegt worden wäre, das auf Mobilität insgesamt ausgerichtet ist. Zudem ist der Verband auf den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann nicht gut zu sprechen. Seine Wandlung vom Kritiker zum Schmeichler der IAA nimmt man Feldmann nicht ab."/be/DP/he