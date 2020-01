KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen des Brexit:



"Die EU hat in den Jahren, in denen sie mit den Briten um eine gemeinsame Zukunft gerungen hat, viel gelernt. Die nunmehr 27 Mitgliedstaaten wissen, was Zusammenhalt bedeutet und welches Gewicht man damit im scharfen Wind des Wettbewerbs in die Waagschale werfen kann. Wenn sie für diese EU werben wollen, kennen sie das Rezept: Erfolg. In der Stunde des Abschieds muss ein Aufbruch her. Neben einem Klimadeal werden eine Industrie- und eine Digitalstrategie gebraucht. Neben Verbraucherstandards sind soziale Spielregeln für den Markt nötig. Wenn die EU wirklich die bessere Alternative zum britischen Weg sein will, kann sie das jetzt zeigen. Denn die Bremser sind nun raus."/be/DP/nas