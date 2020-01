NÜRNBERG (dpa-AFX) - Unter den Vorzeichen einer sich langsam erholenden Industrie-Konjunktur stellt die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag ihre erste Arbeitsmarktstatistik des neuen Jahres vor. Für den Januar wird im Vergleich zum Vormonat mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen gerechnet. Im Dezember, als viele Saisonarbeitskräfte etwa im Weihnachtsgeschäft arbeiteten, waren bei den Arbeitsagenturen deutschlandweit 2,227 Millionen Menschen ohne Job gemeldet.



Volkswirte rechnen damit, dass die Zahl der Arbeitslosen im Januar 2020 auch im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas steigen wird - eine Folge einer leichten konjunkturellen Eintrübung, vor allem in der Industrie. Allerdings sehen die Experten schon wieder positive Zeichen und prognostizieren ein moderates Wachstum der Wirtschaftsleistung.



Der Arbeitsmarkt dürfte sich daher mittelfristig robust zeigen. Die Nachfrage nach Fachkräften, etwa in der Pflege oder im Handwerk, ist weiter hoch. Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt einen positiven Wert./dm/DP/he