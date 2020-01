Das Coronavirus breitet sich weiter aus und beeinflusst zunehmend die Wirtschaft. Der Dax wird zum Handelsstart deutlich im Minus erwartet.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist weltweit auf mehr als 6000 gestiegen. Am Donnerstag werden die Anleger die Entwicklungen weiter beobachten. Der deutsche Leitindex Dax liegt am Donnerstagmorgen auf außerbörslichen Handelsplattformen vor dem Handelsstreit in Frankfurt deutlich im Minus. Am Mittwoch schloss der Dax 0,2 fester bei 13.345 Punkten.

Am Mittwoch machten sich vor allem die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft bemerkbar. So verkündeten Fluggesellschaften wie die Lufthansa oder British Airways zunächst ihre Flüge aus und nach China einzustellen. Außerdem gingen chinesische Ökonomen davon aus, dass das Wachstum in der Volksrepublik durch den Virus gebremst werden könnte.

Andere Firmen haben Fabriken und Filialen geschlossen oder verzichten auf Dienstreisen in die betroffene Region. Nach ersten Einschätzungen könnte auch der Tourismus in Europa einen Dämpfer bekommen, wenn die zahlreichen Gäste aus Fernost für längere Zeit ausbleiben sollten.

Besonders beschäftigen dürfte Anleger heute die Deutsche Bank und die DWS, die ihre Jahreszahlen präsentieren. Die Deutsche Bank steckt mitten in einem Konzernumbau. Am Mittwoch verkündete der Vorstand auf die Hälfte seines Bonus zu verzichten. Für Bewegung an den Märkten könnte zudem auch die Bekanntgabe der Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum sorgen. Dabei wird auch für das vierte Quartal von einem Wachstum um die zwei Prozent ausgegangen.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street in New York versetzten überzeugende Firmenbilanzen die Anleger zunächst in Kauflaune. Diese ebbte jedoch im Handelsverlauf ab, nachdem die Notenbank Fed den Leitzins unverändert beließ. Zudem machte sie klar, dass sie an ihrem Kurs festhalten und nicht - wie etwa von Präsident Donald Trump wiederholt gefordert - eine laxere Geldpolitik verfolgen werde. Die Anleger versuchten zudem, den Ausbruch des Coronavirus zu verdauen, sagten die Analysten der Investmentbank Jefferies.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert bei 28.734 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 fiel 0,1 Prozent auf 3273 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte 0,1 Prozent auf 9102 Stellen.

2 - Vorgaben aus Asien

Die asiatischen Anleger werden weiterhin von der Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus in Schach gehalten. Im Handelsverlauf machte sich zudem die Fed-Entscheidung bemerkbar. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 22.937 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1671 Punkten.

3 - Deutsche Bank und DWS präsentieren Jahreszahlen

Bereits seit dem vergangenen Sommer ist klar, dass das Sanierungsprogramm, das Vorstandschef Christian Sewing der Deutschen Bank verordnet hat, zu einem milliardenschweren Verlust führen wird. Eine Konsensschätzung, die die Bank auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, zeigte, dass die Analysten im Schnitt ein Minus von rund fünf Milliarden ...

