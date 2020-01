Tesla erzielt zum zweiten Mal in Folge Quartalsgewinn, produziert bereits neuen Hoffnungsträger und kann sich aus eigener Kraft finanzieren. Firmenchef Musk beklagt sich über mangelnde Kenntnisse von Finanzanalysten.

Den Antworten auf fünf Fragen fieberten Analysten, Anleger und Leerverkäufer bei den am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen von Teslas Jahresendgeschäft entgegen.

Schafft Tesla abermals einen Quartalsprofit? Ja, auch wenn er mit 105 Millionen Dollar 25 Prozent unter dem vom vierten Quartal 2018 liegt. Im Gesamtjahr 2019 verlor Tesla 862 Millionen Dollar.

Hat der Umsatz zugelegt? Ja, auf 7,38 Milliarden Dollar im vierten Quartal, zwar nur zwei Prozent über dem vierten Quartal 2018 und dank Zuwachs der Energiespeichersparte und vor allem Emissionshandel.

Ging die Rekordauslieferung von 367.000 Fahrzeugen im Jahr 2019 auf Kosten der Profitabilität? Nur leicht, der Betriebsaufwand ist nahezu unverändert. Allerdings ist nicht nur der durchschnittliche Verkaufspreis des Model 3 gesunken. Auch von den hochpreisigen Model S und Model X setzt Tesla weniger ab, fast 30 Prozent weniger im Jahr 2019. Das erschwert es, den Umsatz und Gewinn zu steigern.

Hat Tesla genügend Kapital für Betrieb und Expansion? Ja. 6,2 Milliarden Dollar, im vierten Quartal kamen etwa 900 Millionen Dollar hinzu. Und das obwohl Tesla massiv seine Kapazitäten ausgeweitet hat und neue Produkte entwickelt. Pleite sieht anders aus. Mehr noch: "Es macht derzeit keinen Sinn, weiteres Kapital aufzunehmen", sagte Tesla-Chef Elon Musk auf eine Frage, ob der hohe Börsenwert nicht eine gute Chance sei, um beispielsweise Schulden in Anteile umwandeln. Tesla hat momentan rund 10,6 Milliarden Dollar Schulden. Die zurückzuzahlen hat für Musk keine Priorität. "Wachstumsunternehmen zahlen keine Schulden zurück".

Stimmen die Gerüchte, dass das neue SUV, das Model Y, schon in wenigen Wochen an die ersten US-Kunden ausgeliefert wird? Ja. Die Produktion im Stammwerk Fremont ist bereits angelaufen. In diesem Jahr will Tesla weltweit mindestens eine halbe Million Fahrzeuge absetzen und Musk erwartet, dass die Nachfrage nach dem Model Y alles in den Schatten stellen wird.

Alles positive Aussagen für bestehende Aktionäre und Fans des Elektroautoherstellers. Im nachbörslichen Handel legte die Aktie um bis zu 12 Prozent zu und stieg erstmals über die 600 Dollar Marke. Leerverkäufer müssen sich hingegen warm anziehen. Laut der Analysefirma S3 Partners ist Tesla die Wall Street Aktie mit den meisten Wetten auf Kursverlust, im Gegenwert von etwa 14 Milliarden Dollar.

Diesen Spekulanten bleiben nur drei Optionen: Sie lösen ihre Wetten auf und decken ihre Positionen, was die Tesla Aktie weiter nach oben treiben wird. Sie bleiben dabei, auch wenn das Nerven kostet, das Vertrauen ihrer Geldgeber oder sogar ihren Job oder Existenz. Oder sie legen sogar nach und warten auf ihren "schwarzen Schwan" Moment. Entweder das Abstürzen der Weltwirtschaft, den Corona-Virus, besonders dessen Auswirkungen auf Tesla wichtigen Absatzmarkt China. Oder etwas exotischer: Dass die wachsende ...

