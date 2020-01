Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENSTEUER - Mit aller Macht versucht Olaf Scholz (SPD) derzeit, eine EU-Finanztransaktionssteuer durchzusetzen. Seit Jahren hat die Bundesregierung die Einführung versprochen, der sozialdemokratische Bundesfinanzminister hat zugesagt, nun endlich zu liefern. Allerdings trifft er auf harten Widerstand, insbesondere aus Österreich. Ob die Steuer dieses Jahr noch kommt, ist höchst fraglich. Kritik kommt allerdings nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus dem Umfeld des Ministers. So hält auch Scholz' ökonomischer Beraterkreis vom Vorschlag des Bundesfinanzministers nichts. Dies geht aus einer unveröffentlichten Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt S. 10)

AKTIENSTEUER - Die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geplante Finanztransaktionssteuer trifft kaum Kleinanleger und Privathaushaushalte, sondern überwiegend große professionelle Investoren wie US-Fonds. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) im Auftrag von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der die Pläne von Scholz unterstützt. Das Gutachten liegt der Rheinischen Post vor. "Ein Großteil des Steueraufkommens in Deutschland würde von professionellen Investoren aus dem Ausland geleistet, etwa von privaten US-Fonds oder von Staatsfonds, da diese die meisten DAX-Aktien halten und handeln", heißt es in dem IfW-Gutachten. (Rheinische Post)

KOHLE - Australiens Finanzminister Mathias Cormann hat Zweifel, ob Deutschland ohne Kohle-Importe auskommt. "Ohne unsere Kohle wäre die Umwelt schlechter dran", sagte er in einem Interview. "Ähnlich wie in Deutschland bleibt Kohle eine wichtige Energiequelle, nur dass Ihre Braunkohle vergleichsweise schmutziger ist als unsere australische Steinkohle, die weniger Asche, weniger Feuchtigkeit und höhere Energieintensität hat". (FAZ S. 17)

SOLI - Die SPD will die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags vorziehen. Damit würde der Soli bereits ab Juli für 96 Prozent der Steuerzahler komplett oder teilweise wegfallen. Bisher hatte die Bundesregierung die Teilabschaffung für den 1. Januar 2021 geplant. "Unser Ziel ist und bleibt die Verbesserung der Einkünfte von Geringverdienern etwa durch einen Mindestlohn und die Entlastung mittlerer Einkommen", sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans dem Handelsblatt. Dazu diene die Abschaffung des Solis für genau diese Einkommensbezieher. "Wenn jetzt noch Spielraum besteht, hier zusätzlich eine einmalige Entlastung durch einen früheren Soli-Wegfall zu schaffen, die nicht zulasten der notwendigen höheren Investitionen in unser Gemeinwesen gehen, ist das eine gute Botschaft für viele Menschen und für das Konsumklima in unserem Land." (Handelsblatt S. 10)

DIW/CORONAVIRUS - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fürchtet negative Folgen durch die Coronavirus-Epidemie in China: "Sollte sich der Coronavirus, vor allem in China, deutlich ausbreiten, dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auch in Deutschland spürbar werden", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Die Nachfrage von Konsumenten dürfte sinken, vor allem für Konsumgüter und für Reisen", betonte der Ökonom. "Die Entscheidung von Lufthansa, die Flüge nach China zu streichen, ist hierfür ein Beispiel", fügte er hinzu. "Deutsche Unternehmen sind stark gegenüber China exponiert", betonte Fratzscher. "Alleine die vier großen deutschen Autobauer Audi, VW, Daimler und BMW erzielen mehr als ein Drittel ihrer Gewinne in China." (Augsburger Allgemeine/Börsen-Zeitung S. 9)

SCHULDEN - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat in seiner Partei den Beschluss durchgesetzt, 2.500 Kommunen von ihren Altschulden zu befreien. Das erfuhr die Rheinische Post aus Parteikreisen. Ein solches Programm, so heißt es in der SPD, würde die entscheidenden Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Gemeinden dort investieren können, wo der Renovierungs- und Modernisierungsbedarf am höchsten sei. "Die Wiedergewinnung der kommunalen Handlungsfähigkeit muss ganz vorne stehen", sagte der SPD-Chef der Zeitung. "Dafür brauchen wir den Altschuldentilgungsfonds, wie ihn der Bundesfinanzminister angestoßen hat." (Rheinische Post)

BREXIT - Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Europäische Union dazu aufgerufen, den Brexit auch als Chance zu begreifen. "Der Austritt Großbritanniens aus der EU ist eine harte Zäsur", sagte der CDU-Politiker. "Es ist zugleich aber auch eine große Chance, die Europäische Union zu stärken und zu reformieren." Ein harter Brexit sei verhindert worden. "Jetzt kommt es darauf an, zügig gute und enge Beziehungen zwischen EU und Großbritannien zu gestalten." (Funke Mediengruppe)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2020 00:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.