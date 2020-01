Der amerikanische Industriekonzern Avery Dennison Corp. (ISIN: US0536111091, NYSE: AVY) wird den Aktionären am 18. März 2020 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,58 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Record date ist der 4. März 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,32 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 136,23 US-Dollar (Stand: 29. Januar 2020) entspricht dies einer aktuellen ...

