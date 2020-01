The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000NIBHJ1 NORDIC INV.BK 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA CH0229881138 PSP SWISS PROP. 14-20 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0245691552 BQUE CANT.GENEVE 14-UND. BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A0B1YM6 IN.BK.BERLIN IS S.6 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DZ1JQ22 DZ BANK IS.A176 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA CH0200252820 C.A.B.E.I. 13-20 MTN BD01 BON CHF NCA XFRA DE0001040392 BAD.-WUERTT. LSA 05/20R65 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5ZN1 HCOB ZS 21 16/20 BD01 BON EUR NCA XFRA XS0882238297 EIB EUR. INV.BK 13/20 MTN BD01 BON NOK NCA XFRA USG8185TAB55 SINOCHEM OV.CAP.10/40REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0482908091 EXPERIAN FIN. 10/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1163232900 CAR 15/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA US30219GAG38 EXPR.SCRIP.HD.2041 BD03 BON USD NCA OFDP XFRA LU0178554332 OYSTER-EU.S.+M.CA.C EO PR FD00 EQU EUR N