Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

FREITAG: Wegen einer Verlängerung der Feiertagspause aufgrund des Coronavirus findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

TAGESTHEMA I

Der im Juli begonnene Konzernumbau hat der Deutschen Bank im vergangenen Jahr einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Das Geschäft der Kernbank, die die vier Sparten ohne die Abbaueinheit umfasst, habe sich hingegen stabilisiert, so die Bank. Insgesamt waren die Erträge aber weiterhin leicht rückläufig.

Nach Steuern machte die Bank einen Verlust von 5,3 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 341 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens rund 5 Milliarden Euro prognostiziert. Der Verlust vor Steuern betrug 2,6 Milliarden Euro. Dieser Wert enthält 3,0 Milliarden Euro an Umbaukosten, Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen.

Die Deutsche Bank hat den umfassenden Konzernumbau im Juli bekanntgegeben. Sie baut bis 2022 rund 18.000 Stellen ab und zieht sich aus mehreren Geschäften wie dem Aktienhandel zurück. Abzuwickelnde Geschäfte wurden in die sogenannte "Capital Release Unit" transferiert.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum Geschäftsjahr mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG Gj Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18 Erträge 23.165 -8% 23.122 -9% 25.316 Erträge Sales & Trading (FIC) 5.534 -2% 5.438 -4% 5.646 Erträge Investmentbank 6.961 -7% 6.920 -7% 7.467 Zinsüberschuss 13.749 +4% -- -- 13.192 Provisionsüberschuss 9.520 -5% -- -- 10.039 Kosten bereinigt 22.761 -0,2% 22.604 -1% 22.810 Risikovorsorge 723 +38% 695 +32% 525 Ergebnis vor Steuern -2.634 -- -2.242 -- 1.330 Ergebnis nach Steuern -5.265 -- -4.856 -- 341 Ergebnis nach Steuern/Dritten -5.390 -- -5.005 -- 267 Ergebnis je Aktie verwässert -2,71 -- -0,84 -- -0,01

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank hat an ihrem geldpolitischen Kurs festgehalten. Der Leitzins verharrte in der Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig. Zugleich bestätigten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den Ausblick, wonach die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf dem aktuellen Niveau bleiben dürften. Um die Geldmarktzinsen in der Nähe der Mitte der angepeilten Spanne zu halten, beschlossen die Notenbanker, den Zinssatz für Bankeinlagen (IOER), die bei der Fed gehalten werden, von 1,55 auf 1,60 Prozent leicht zu erhöhen. Zudem soll der Kauf von Schatzwechseln von 60 Milliarden Dollar pro Monat bis mindestens ins zweite Quartal fortgesetzt werden. Die Overnight Repurchase Operations sollen mindestens bis Ende April weitergeführt werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 4Q

07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q

08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 4Q

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +8.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,9 zuvor: 101,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,8 zuvor: -9,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 Vorabschätzung: -8,1 zuvor: -8,1 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: -0,20 zuvor: -0,25 11:00 Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 2,75 bis 3,25 Mrd EUR Auktion variabel verzinslicher Anleihen mit Laufzeit Dezember 2023 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.246,50 -0,77 S&P-500-Future 3.252,80 -0,60 Nikkei-225 22.977,75 -1,72 Schanghai-Composite 0,00 0,00 +/- Ticks Bund -Future 174,38 10 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.345,00 0,16 DAX-Future 13.316,50 -0,06 XDAX 13.320,04 -0,06 MDAX 28.513,50 0,56 TecDAX 3.157,65 0,19 EuroStoxx50 3.736,36 0,46 Stoxx50 3.435,96 0,51 Dow-Jones 28.734,45 0,04 S&P-500-Index 3.273,40 -0,09 Nasdaq-Comp. 9.275,16 0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,28% +69

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten weitet sich am Donnerstag voraussichtlich aus. Händler verweisen weiter auf die Sorgen um das Corona-Virus. Mehrere internationale Konzerne haben nun Niederlassungen in China erst einmal geschlossen. Der negative Einfluss auf das chinesische Wachstum und damit auf die Weltwirtschaft dürfte damit zunächst weiter zunehmen. Impulse dürften auch vom Fortgang der Berichtssaison ausgehen und von Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum am Nachmittag.

Rückblick: Etwas fester - Für die Einzelwerte lieferte die Berichtssaison die Impulse. Übergeordnet sorgte aber weiterhin das Coronavirus für Zurückhaltung. Im Banken-Sektor überraschte Santander mit starken Zahlen. Die Aktie gewann 4,4 Prozent. Auch die skandinavische SEB (plus 1,9 Prozent) hat deutlich mehr verdient als erwartet. Die Deutsche Bank legte am Donnerstag ihren Quartalsbericht vor. Die Aktie stieg um 1,3 Prozent. Novartis gewannen 1,2 Prozent. Unter anderem Jefferies und Citigroup bestätigten das Papier nach den Quartalszahlen mit "Buy". LVMH schlossen 1,1 Prozent im Minus. Bernstein sprach mit Blick auf das vierte Quartal von starken Zahlen, die sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegt hätten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Die Adidas-Aktie stellte mit einem Abschlag von 1,9 Prozent den DAX-Tagesverlierer. Die Ertragsseite des Sportartikelherstellers ist stark vom Geschäft in China abhängig. Sollte dort weniger gekauft werden, dürfte das EBIT-Wachstum darunter leiden. Lufthansa erholten sich um 1,2 Prozent, nachdem Berenberg den Titel auf die Kaufliste genommen hatte. Die Airline setzt bis zum 9. Februar zudem alle China-Flüge aus. Die Aktien der Software AG brachen nach Zahlen um 12,3 Prozent ein. Siltronic legten nach starken Zahlen dagegen um 12 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler haben sich am Mittwochabend nur die Titel von Medigene auffällig gezeigt. Die Papiere wurden 2 Prozent fester gestellt. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte am Abend eine Kooperation mit der Universität von Montreal bekannt gegeben.

USA / WALL STREET

