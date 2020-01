DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

FREITAG: Wegen einer Verlängerung der Feiertagspause aufgrund des Coronavirus findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

TAGESTHEMA I

Der im Juli begonnene Konzernumbau hat der Deutschen Bank im vergangenen Jahr einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Das Geschäft der Kernbank, die die vier Sparten ohne die Abbaueinheit umfasst, habe sich hingegen stabilisiert, so die Bank. Insgesamt waren die Erträge aber weiterhin leicht rückläufig.

Nach Steuern machte die Bank einen Verlust von 5,3 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 341 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens rund 5 Milliarden Euro prognostiziert. Der Verlust vor Steuern betrug 2,6 Milliarden Euro. Dieser Wert enthält 3,0 Milliarden Euro an Umbaukosten, Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen.

Die Deutsche Bank hat den umfassenden Konzernumbau im Juli bekanntgegeben. Sie baut bis 2022 rund 18.000 Stellen ab und zieht sich aus mehreren Geschäften wie dem Aktienhandel zurück. Abzuwickelnde Geschäfte wurden in die sogenannte "Capital Release Unit" transferiert.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum Geschäftsjahr mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG Gj Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18 Erträge 23.165 -8% 23.122 -9% 25.316 Erträge Sales & Trading (FIC) 5.534 -2% 5.438 -4% 5.646 Erträge Investmentbank 6.961 -7% 6.920 -7% 7.467 Zinsüberschuss 13.749 +4% -- -- 13.192 Provisionsüberschuss 9.520 -5% -- -- 10.039 Kosten bereinigt 22.761 -0,2% 22.604 -1% 22.810 Risikovorsorge 723 +38% 695 +32% 525 Ergebnis vor Steuern -2.634 -- -2.242 -- 1.330 Ergebnis nach Steuern -5.265 -- -4.856 -- 341 Ergebnis nach Steuern/Dritten -5.390 -- -5.005 -- 267 Ergebnis je Aktie verwässert -2,71 -- -0,84 -- -0,01

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank hat an ihrem geldpolitischen Kurs festgehalten. Der Leitzins verharrte in der Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig. Zugleich bestätigten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den Ausblick, wonach die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf dem aktuellen Niveau bleiben dürften. Um die Geldmarktzinsen in der Nähe der Mitte der angepeilten Spanne zu halten, beschlossen die Notenbanker, den Zinssatz für Bankeinlagen (IOER), die bei der Fed gehalten werden, von 1,55 auf 1,60 Prozent leicht zu erhöhen. Zudem soll der Kauf von Schatzwechseln von 60 Milliarden Dollar pro Monat bis mindestens ins zweite Quartal fortgesetzt werden. Die Overnight Repurchase Operations sollen mindestens bis Ende April weitergeführt werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 4Q

07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q

08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 4Q

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +8.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,9 zuvor: 101,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,8 zuvor: -9,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 Vorabschätzung: -8,1 zuvor: -8,1 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: -0,20 zuvor: -0,25 11:00 Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 2,75 bis 3,25 Mrd EUR Auktion variabel verzinslicher Anleihen mit Laufzeit Dezember 2023 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.246,50 -0,77 S&P-500-Future 3.252,80 -0,60 Nikkei-225 22.977,75 -1,72 Schanghai-Composite 0,00 0,00 +/- Ticks Bund -Future 174,38 10 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.345,00 0,16 DAX-Future 13.316,50 -0,06 XDAX 13.320,04 -0,06 MDAX 28.513,50 0,56 TecDAX 3.157,65 0,19 EuroStoxx50 3.736,36 0,46 Stoxx50 3.435,96 0,51 Dow-Jones 28.734,45 0,04 S&P-500-Index 3.273,40 -0,09 Nasdaq-Comp. 9.275,16 0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,28% +69

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten weitet sich am Donnerstag voraussichtlich aus. Händler verweisen weiter auf die Sorgen um das Corona-Virus. Mehrere internationale Konzerne haben nun Niederlassungen in China erst einmal geschlossen. Der negative Einfluss auf das chinesische Wachstum und damit auf die Weltwirtschaft dürfte damit zunächst weiter zunehmen. Impulse dürften auch vom Fortgang der Berichtssaison ausgehen und von Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum am Nachmittag.

Rückblick: Etwas fester - Für die Einzelwerte lieferte die Berichtssaison die Impulse. Übergeordnet sorgte aber weiterhin das Coronavirus für Zurückhaltung. Im Banken-Sektor überraschte Santander mit starken Zahlen. Die Aktie gewann 4,4 Prozent. Auch die skandinavische SEB (plus 1,9 Prozent) hat deutlich mehr verdient als erwartet. Die Deutsche Bank legte am Donnerstag ihren Quartalsbericht vor. Die Aktie stieg um 1,3 Prozent. Novartis gewannen 1,2 Prozent. Unter anderem Jefferies und Citigroup bestätigten das Papier nach den Quartalszahlen mit "Buy". LVMH schlossen 1,1 Prozent im Minus. Bernstein sprach mit Blick auf das vierte Quartal von starken Zahlen, die sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegt hätten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Die Adidas-Aktie stellte mit einem Abschlag von 1,9 Prozent den DAX-Tagesverlierer. Die Ertragsseite des Sportartikelherstellers ist stark vom Geschäft in China abhängig. Sollte dort weniger gekauft werden, dürfte das EBIT-Wachstum darunter leiden. Lufthansa erholten sich um 1,2 Prozent, nachdem Berenberg den Titel auf die Kaufliste genommen hatte. Die Airline setzt bis zum 9. Februar zudem alle China-Flüge aus. Die Aktien der Software AG brachen nach Zahlen um 12,3 Prozent ein. Siltronic legten nach starken Zahlen dagegen um 12 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler haben sich am Mittwochabend nur die Titel von Medigene auffällig gezeigt. Die Papiere wurden 2 Prozent fester gestellt. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte am Abend eine Kooperation mit der Universität von Montreal bekannt gegeben.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Trotz erneut alarmierender Schlagzeilen zum Coronavirus mit steigenden Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten zeigten sich Anleger zunächst relativ entspannt. Zudem stützten glänzende Apple-Zahlen das Sentiment. Im späten Handel kamen die Aktienkurse allerdings zurück, nachdem die Fed ihren geldpolitischen Kurs sowie das Leitzinsniveau bestätigt hatte. Fed-Chef Powell sagte zudem, dass die Coronavirus-Epidemie "Unsicherheit" für den Ausblick bringe und die Bewertungen der Vermögenswerte "etwas erhöht" seien. Diese Aussagen kamen laut Händlern nicht gut an. Apple übertraf die Marktschätzungen deutlich. Die Aktie gewann 2,1 Prozent und erklomm ein Rekordhoch. Das andauernde Flugverbot für den Problemflieger 737 Max bescherte Boeing einen kräftigen Verlust. Die Aktie legte dennoch um 1,7 Prozent zu. Die Schätzungen einiger Analysten seien von einem noch höheren Verlust ausgegangen, hieß es. Zudem sei mit der jüngsten Talfahrt bereits vieles eingepreist gewesen. McDonald's übertraf die Erwartungen bei Wachstum und Gewinn. Die Aktie stieg um 1,9 Prozent. Dow war in die roten Zahlen gerutscht. Bereinigt verdiente der Konzern aber mehr als erwartet. Die Aktie kletterte um 5,3 Prozent. GE verzeichnete Gewinn und Umsatz über Erwartungen. Die Aktie gewann 10,3 Prozent. AMD verloren 6 Prozent. Der Konzern verdiente mehr als viermal so viel wie im Vorjahr. Allerdings sprachen Analysten von einem enttäuschenden Umsatzausblick. Intel sanken im Schlepptau um 1,5 Prozent.

Eine hohe Risikoaversion war am Rentenmarkt zu beobachten. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten überstieg in China die Fallzahlen der früheren SARS-Epidemie von 2003. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 7,1 Basispunkte auf 1,59 Prozent. Auch die Aussicht auf weiterhin niedrige Leitzinsen stützte den Markt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1012 +0,0% 1,1011 1,1000 -1,8% EUR/JPY 119,96 -0,1% 120,03 120,11 -1,6% EUR/CHF 1,0708 -0,1% 1,0718 1,0729 -1,4% EUR/GBP 0,8462 +0,0% 0,8460 0,8461 -0,0% USD/JPY 108,93 -0,1% 109,01 109,18 +0,1% GBP/USD 1,3013 -0,0% 1,3016 1,3002 -1,8% USD/CNH 6,9878 +0,2% 6,9734 6,9662 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.312,00 -0,10 9.321,00 9.258,50 +29,2%

Der Dollar geriet mit der Aussicht auf ein noch lange unverändert tiefes Leitzinsniveau kurzzeitig unter Druck, erholte sich aber recht schnell wieder auf das Ausgangsniveau. Auf Tagessicht legte der Greenback zu, Händler sprachen von einer verspäteten Reaktion auf die sehr guten Wirtschaftsdaten des Vortages. Der Euro fiel wieder auf die Marke von 1,10 Dollar zurück nach Wechselkursen um 1,1028 im Tageshoch.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,79 53,33 -1,0% -0,54 -13,1% Brent/ICE 59,20 59,81 -1,0% -0,61 -10,3%

Berichte häuften sich, wonach die Opec ihre Fördermengenbegrenzung ausdehnen könnte. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich in der Vorwoche derweil stärker als erwartet ausgeweitet. Es war der höchste wöchentliche Lageraufbau seit November. Die Daten lieferten damit ein bärisches Signal für US-Rohöl. WTI sank daher um 0,3 Prozent auf 53,33 Dollar, für die global gehandelte Sorte Brent ging dagegen es um 0,5 Prozent auf 59,81 Dollar nach oben. Brent wurde gestützt von Aussagen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen. Diese wollen unter anderem eine Ölanlage des saudischen Energieriesen Aramco angegriffen haben.

Am Donnerstag gewinnen wieder die Sorgen wegen des Coronavirus die Oberhand. Es wird befürchtet, dass eine Konjunkturschwäche als Folge des Virus auch die Nachfrage nach Öl dämpfen würde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.577,95 1.577,05 +0,1% +0,90 +4,0% Silber (Spot) 17,60 17,60 0% 0 -1,4% Platin (Spot) 969,40 977,05 -0,8% -7,65 +0,5% Kupfer-Future 2,53 2,55 -0,9% -0,02 -9,5%

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.577 Dollar. Da es weiterhin keine Entspannung beim Coronavirus gebe, bleibe der "sichere Hafen" gefragt. Die Risikoneigung bleibe sehr verhalten, das stütze Gold - ebenso die Fed-Aussagen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Spitzen der großen Koalition haben sich auf eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarkts und des Wirtschaftsstandorts Deutschland geeinigt. Diese umfassen Milliardenhilfen für Bauern, eine längere Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld in Branchen mit Strukturproblemen, steuerliche Anreize für Investitionen in Zukunftstechnologien und die Unterstützung des Transformationsprozesses in der Autoindustrie.

BREXIT-VERTRAG

Das Europaparlament hat den Brexit-Vertrag gebilligt und damit den Weg für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens am Freitag freigemacht.

BREXIT SCHOTTLAND

In Schottland hat sich eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum ausgesprochen. Sie begründeten dies damit, dass der EU-Austritt Großbritanniens die "materiellen Rahmenbedingungen" der schottischen Beziehungen zum Rest des Vereinigten Königreiches verändere.

FLÜCHTLINGSKRISE GRIECHENLAND

Griechenland will vor seinen Küsten mit "schwimmenden Schutzsystemen" gegen Flüchtlinge vorgehen. Es soll sich dabei um "Barrieren oder Netze" mit einer Länge von knapp drei Kilometern handeln, die von den griechischen Streitkräften angebracht werden sollen.

UKRAINE-AFFÄRE USA

Das Weiße Haus untersagt die Veröffentlichung von Teilen eines geplanten Buches des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, das Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten soll. Das Manuskript enthalte zahlreiche Verschlusssachen, von denen einige als "streng geheim" eingestuft worden seien, schrieb der Nationale Sicherheitsrat in einem bekannt gewordenen Brief an Boltons Anwalt.

FRIDAYS FOR FUTURE

Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg will ihren Namen wie auch ihre Fridays-for-Future-Bewegung als Marken registrieren lassen. Die 17-Jährige teilte im Internetdienst Instagram mit, sie habe entsprechende Anträge gestellt, um die weitere missbräuchliche Verwendung ihres Namens sowie der Bezeichnung der von ihr entfachten globalen Bewegung zu verhindern.

IAA

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) wird künftig nicht mehr in der Messestadt Frankfurt am Main stattfinden. Mit den Städten Berlin, Hamburg und München werden weitere Gespräche geführt und zudem konkrete Vertragsverhandlungen aufgenommen, wie der Verband der Autoindustrie (VDA) mitteilte. Eine Entscheidung über die Stadt, in der die IAA ab 2021 stattfinden werde, sei in den nächsten Wochen zu erwarten.

CORONAVIRUS I

Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 169 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei mitteilten, wurden in der Region außerdem weitere 1.032 Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7.000.

CORONAVIRUS II

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fürchtet negative Folgen durch die Coronavirus-Epidemie in China. "Sollte sich der Coronavirus, vor allem in China, deutlich ausbreiten, dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auch in Deutschland spürbar werden", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Augsburger Allgemeinen.

DEUTSCHE BANK

bindet Finanzvorstand James von Moltke und Risikovorstand Stewart Lewis für jeweils weitere drei Jahre. Die Verträge der beiden Vorstandsmitglieder wurden verlängert, wie ein Sprecher der Deutschen Bank sagte und damit einen Bericht der Financial Times bestätigte. Der Bonustopf für die Vorstände der Deutschen Bank fällt für 2019 zudem nur noch etwa halb so hoch aus wie im Vorjahr.

DWS

Der Vermögensverwalter hat auch im vierten Quartal Kundengelder eingeworben. Die börsennotierte Tochter der Deutschen Bank sprach in ihrem Quartalsbericht davon, die Trendwende erreicht zu haben, wobei sie auch von der guten Kapitalmarktentwicklung profitierte. Die Aktionäre sollen für 2019 eine Dividende von 1,67 (Vorjahr: 1,37) Euro erhalten. DWS erzielte im Quartal Nettomittelzuflüsse von 13,2 (3. Quartal: 6,2) Milliarden Euro. Analysten hatten 4,5 Milliarden Euro erwartet.

HEIDELBERGER DRUCK

Die Bonitätsbewertung sinkt tiefer ins spekulative Territorium. Die Ratingagentur Moody's hat die Einstufung auf Caa1 von B3 gesenkt. Der Ausblick wurde auf negativ von stabil gesetzt.

SÜDZUCKER

Wie das Unternehmen mitteilte, hat Wolfgang Heer sein Amt als Vorstandsvorsitzender am Mittwoch in Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Der Vertrag wäre regulär Ende Februar 2021 ausgelaufen. Nachfolger wird zum 1. März Niels Pörksen. Er kommt vom Pflanzenschutzunternehmen Nufarm, bei dem er seit 2014 tätig ist.

BARCLAYS

Moody's hat die Bonität der britischen Großbank Barclays auf Baa2 von Baa3 hochgestuft. Den Ratingausblick änderte Moody's Investors Service auf stabil von positiv.

FACEBOOK

