München (ots) - Frankfurt/München, 30. Januar 2020. Im Rahmen der Konferenz MEDIENTAGE Special "Connect! The Future of TV" verleihen die Deutsche TV-Plattform zusammen mit MEDIENTAGE MÜNCHEN erstmals einen Smart TV Award für besondere Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen. Unterstützt wird der Award vom MedienNetzwerk Bayern.In den Kategorien "Beste User Experience", "Beste technologische Innovation", "Beste Marken Performance", "Bestes Special Interest Angebot" sowie "Bester Newcomer" werden die besten Connected TV Services mit dem "Connect! The Smart TV Award" ausgezeichnet. Die Gewinner erhalten eine Präsenzmöglichkeit im Rahmen Europas größter Medienkonferenz, den MEDIENTAGEN MÜNCHEN 2020, und profitieren zusätzlich von der Reichweite der MEDIENTAGE MÜNCHEN und der Deutschen TV-Plattform. Der Preis ist nicht dotiert.Andre Prahl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform: "Das Angebot smarter Services ist enorm gewachsen und für viele Zuschauer sind Apps und HbbTV-Anwendungen fester Bestandteil der täglichen Mediennutzung. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, die besten und innovativsten Anbieter auszuzeichnen. Wir freuen uns sehr, dass wir den neuen Preis zusammen mit einem starken Partner wie den MEDIENTAGEN MÜNCHEN auf den Weg bringen können.""Mit unserem MEDIENTAGE Special zum Thema Connected TV bieten wir bereits seit fünf Jahren ein Diskussions-Forum für Innovationen im Bereich des vernetzen Fernsehens. Der Markt wächst rasant und das Interesse der Branche an diesen Themen ist ungebrochen groß. Der Award ist deshalb eine ideale Ergänzung zu unserer Tageskonferenz. So wollen wir zusammen mit der ,Deutschen TV-Plattform' Innovationen in einem boomenden Segment sichtbar machen und fördern", sagt Stefan Sutor, Vorsitzender der Geschäftsführung der Medien.Bayern GmbH."Bewerben können sich alle Anbieter, deren Connected TV Services inDeutschland oder in der DACH Region verfügbar sind, unabhängig vondem Ort des Firmensitzes. Unter Connected TV Services werdenAnwendungen verstanden, die auf einer oder auf allen der folgendenPlattformen genutzt werden können:- TV-Boxen, -Receiver oder -Sticks- Smart TV-Plattformen auf TV-Geräten- HbbTV-Anwendungen Alle Bewerbungen müssen bis zum 29. Februar 2020 eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am 22. April 2020 in den Design Offices München Atlas statt.Die Ausschreibungs- und Anmeldeinformationen sind über https://medientage.de/connect-the-smart-tv-award/ abrufbar.Über die Deutsche TV-PlattformDie Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluss von über 50 privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern, Streaming-Anbietern, Geräteherstellern, Infrastrukturbetreibern, Service- und Technik-Providern, Forschungsinstituten und Universitäten, Bundes- und Landesbehörden sowie anderen, mit den digitalen Medien befassten Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Ziel des eingetragenen Vereins ist seit seiner Gründung 1990 die Einführung digitaler Technologien auf Grundlage offener Standards. In den Arbeitsgruppen der Deutschen TV-Plattform engagieren sich Vertreter aus nahezu allen Bereichen der Medienbranche und der Unterhaltungselektronik, um Weichen für Schwerpunktthemen des digitalen Rundfunks zu stellen.Über MEDIENTAGE MÜNCHENDie MEDIENTAGE MÜNCHEN sind eine Veranstaltung der Medien.Bayern GmbH, der Dachgesellschaft für den Medienstandort Bayern. Zu den weiteren Veranstaltungen zählen die Lokalrundfunktage sowie das MEDIENTAGE Special "Connect! The Future of TV", das 2020 bereits zum fünften Mal stattfindet. Die Medien.Bayern GmbH ist eine Tochtergesellschaft der bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).