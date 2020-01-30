BARCLAYS SENKT JCDECAUX AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUALW.) - ZIEL 23,50 (24,50) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 273 (262) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7400 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT EURAZEO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 76 (67,30) EURBERENBERG HEBT X-FAB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 7,10 (6,75) EURBERNSTEIN HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-P.) - ZIEL 11,50 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR YARA AUF 335 (350) NOK - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,90 (3,76) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT EDP ENERGIAS PORTUGAL AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY)GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,80 (8,10) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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