Die Aktien der beiden US-amerikanischen HighTech-Ikonen Apple und Intel sind in der jüngeren Zeit recht steil gelaufen. Was ist nun von den Aktien zu halten? Schauen Sie hierzu in ein Gespräch mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker TV. Im Video gibt es auszugsweise auch einige Eindrücke aus der Sendung "Die Woche" im Rahmen des Bernecker TV. Aufzeichnung vom 29.01.2020.



Wenn Sie diesen Hinweise auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Wenn Sie von einer anderen Seite auf diese Nachricht zugreifen, klicken Sie einfach auf die Video-Vorschau:







oder alternativ via Copy/Paste:

https://youtu.be/26dj1jHH3Hw

APPLE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de