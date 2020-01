Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Kiel/Hamburg/Berlin (pts006/30.01.2020/08:25) - Der Hamburger Investor und Projektentwickler REVITALIS REAL ESTATE AG hat zusammen mit seinem Joint-Venture Partner, dem Kölner Multi Family Office DERECO, das Hampton by Hilton direkt neben der Sparkassen-Arena-Kiel im Rahmen eines Forward Deals an den von der GBI AG gemanagten Immobilienspezialfonds Hotel der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) veräußert. Der von Universal Investment verwaltete BVK-Hotelfonds investiert in Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



In Kiel entsteht bis Ende 2020 auf dem rund 2.700 m ^ 2 großen Grundstück nach Plänen des Hamburger Architekturbüros MPP MEDING PLAN + PROJEKT GmbH ein Premium-Economy-Hotel der Marke HAMPTON BY HILTON mit 208 Zimmern auf insgesamt rund 8.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Betreiberin des neuen Hotels wird die GS Star GmbH unter der Dachgesellschaft der Gorgeous Smiling Hotels GmbH sein.



Die Investition für die BVK wurde von der GBI AG als Anlageberater des Fonds getätigt. Diese berät die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands im Hotelmarkt als Manager. "Die Lage gegenüber der Sparkassen-Arena als einer der größten Veranstaltungshallen Deutschlands ist hervorragend und bringt eine Grundauslastung des Hotels automatisch mit sich. Die Marke HILTON zieht zusätzlich internationale Gäste in die Stadt", so Simon Behr, Director of Fund Management & Transaction der GBI AG. "Das Kieler Hampton by Hilton ist deshalb eine ideale Ergänzung des im letzten Jahr aufgelegten Immobilienspezialfonds, der sowohl wie in Kiel Projektentwicklungen als auch mehrere Jahre am Markt etablierte Hotels oder Refurbishments im Fokus hat."



Andreas Lipp, Vorstand der REVITALIS REAL ESTATE AG: "Die REVITALIS hat eine langjährige Expertise in der Asset-Klasse Hotel. Dank unserer guten Vernetzung bieten wir unseren Investoren attraktive Hotelstandorte, bekannte Hotelbrands wie auch Hotelbetreiber. Die erfolgreiche Transaktion mit der GBI AG sowie der BVK, als einem der bedeutendsten institutionellen Investoren Deutschlands, bestätigt uns, mit dem Kieler Hampton by Hilton ein passendes und marktgerechtes Hotel entwickelt zu haben."



Die Anlagestrategie des neuen BVK Immobilienspezialfonds Hotel sieht vor, ein langfristig orientiertes Portfolio aufzubauen. Neben klassischen Hotels gehören dazu ebenfalls Angebote im Longstay-Bereich. "Aufgrund der lange laufenden Betreiberverträge sowie dauerhaft attraktiven Renditen sind Hotel-Immobilien für unsere Investoren sehr attraktiv", erläutert Felix Becker, Investmentmanager bei der BVK: "Durch die Zusammenarbeit mit der GBI als erfahrenem Partner und der bereits erworbenen Objekte, sind wir zuversichtlich, dass der Fonds zu einer renditestarken Beimischung unseres Gesamtportfolios beiträgt." Insgesamt verwaltet die BVK ein Vermögen von rund 77 Milliarden Euro.



Über die REVITALIS REAL ESTATE AG Die REVITALIS REAL ESTATE AG mit Sitz in Hamburg sowie Niederlassungen in Köln, Dortmund, Dresden, Erfurt und Mainz entwickelt und revitalisiert anspruchsvolle, großvolumige Immobilienprojekte in Deutschland. Der Unternehmensschwerpunkt liegt in den Asset-Klassen Wohnen, Hotel, Büro und Einzelhandel, die bei großen Quartiersentwicklungen durch Gewerbeflächen und soziale Infrastrukturmaßnahmen wie Kitas oder Schulen ergänzt werden. Das Team der REVITALIS REAL ESTATE AG verfügt über langjährige Expertise im Immobilien- und Kapitalmarkt und realisiert ausgesuchte Projekte mit dem Anspruch, die Interessen von Investoren und Nutzern in Einklang zu bringen sowie nachhaltige Wertschöpfung zu generieren. Dabei arbeitet das Unternehmen mit institutionellen und semi-institutionellen Investoren, Real Estate Private Equity Unternehmen sowie Finanzinstituten aus dem In- und Ausland zusammen. http://www.revitalis-ag.de



PRESSEKONTAKT REVITALIS REAL ESTATE AG Daniela Börger, Auguststraße 14, 22085 Hamburg T +49 (40) 554 32 05-274 F +49 (40) 554 32 05-15 daniela.boerger@revitalis-ag.de



Über die GBI AG Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,9 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Zudem agiert die GBI AG als Fonds- bzw. Asset-Manager für Fonds institutioneller Investoren bei verschiedenen Immobilienklassen. Dazu gehören vor allem die Auswahl der Betreiber und Standorte sowie die Due Diligence mit sämtlichen An- und Verkaufsprozessen. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen ca. 14.600 Zimmer - damit ist die GBI der größte Hotelentwickler Deutschlands. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste 1.169 Apartments. Muttergesellschaft der GBI AG ist die GBI Holding AG, als 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. http://www.gbi.ag



Pressekontakt: Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation Tel.: +49 221 - 29219282, Fax: +49 221 - 29219283, Mobil: +49 171 - 93 35 134 E-Mail: mail@ludwig-km.de



(Ende)



Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.gbi.ag



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200130006



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2020 02:25 ET (07:25 GMT)





HILTON WORLDWIDE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de