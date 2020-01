Der Gründer von Amazon (WKN:906866), Jeff Bezos, besuchte kürzlich Indien und kündigte an, dass der E-Commerce-Riese 1 Mrd. US-Dollar in kleine Unternehmen im Land investieren wird. Während er auf einem Gipfel für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) in Neu Delhi sprach, behauptete Bezos, dass Amazon bis 2025 Waren im Wert von 10 Mrd. US-Dollar aus Indien exportieren wolle. Die Amazon-Investoren wären von dieser Ankündigung idealerweise begeistert. Immerhin ist Indien ein schnell wachsender ...

