Die Forex- und CFD-Online-Handelsplattform Skilling gab letzte Woche den Start der branchenweit ersten nahtlosen Integration mit Spotwares cTrader bekannt eine einzigartige Feature, das intern als Ein Konto Zwei Plattformen bezeichnet wird.

Mit dieser Funktion kann Skilling seinen Kunden einen nahtlosen Handel auf zwei verschiedenen Handelsplattformen in einem einzigen Skilling-Konto anbieten, ohne dass zwei verschiedene Wallets oder zwei Handelskonten separat verwaltet werden müssen.

"Wir möchten unseren Kunden ganz einfach die Wahl lassen, welche Handelsplattform sie verwenden möchten unseren firmeneigenen Skilling Trader oder einen fortschrittlicheren cTrader. Das Problem, das Sie mit anderen Brokern haben, die mehrere Plattformen anbieten, ist die Notwendigkeit, zwei Handelskonten getrennt finanzieren zu müssen, gesunde Margen auf zwei verschiedenen Konten zu erzielen und auch zwei Arten von Handelsaktivitäten durchzuführen. Mit Hilfe dieser einzigartigen Integration spiegelt sich alles, was Sie in einer Handelsplattform tun, auch in der anderen wieder. Wenn Sie also Gold mit dem Skilling Trader handeln, sehen Sie dieselbe Position, wenn Sie unsere cTrader-Plattform nutzen und umgekehrt. Verabschieden Sie sich also von zwei unterschiedlichen Margenanforderungen, zwei Wallets und zwei Handelskonten. Mit Skilling haben Sie ein einziges Handelskonto und die Wahl, über welche Plattform Ihre Trades ausgeführt werden sollen", sagte André Lavold, CEO der Skilling Group.

Dieses Feature folgt einer Reihe von Innovationen, die Skilling kürzlich vorgestellt hat, einschließlich der Einführung seiner neuen App zu Beginn dieses Jahres.

"Wir haben eine aufregende Roadmap für die Produkt- und Geschäftsentwicklung für 2020, und sowohl ich als auch das Team sind sehr gespannt auf die bevorstehenden Aufgaben", fügte Lavold hinzu.

Über Skilling

Skilling ist eine Online-Handelsplattform, die den Forex- und CFD-Handel mit Vermögenswerten von Märkten auf der ganzen Welt anbietet. Die Vision des Unternehmens ist es, das Potenzial der weltweiten Finanzmärkte zu erschließen, indem der Handel in einem transparenten und sicheren Umfeld für jedermann einfach und zugänglich gemacht wird. Forex und CFDs, einschließlich Kryptos, Indizes, Aktien und Rohstoffe, können auf der Skilling Handelsplattform gehandelt werden einfach, zugänglich und transparent.

Skilling Ltd ist eine von der Cyprus Securities and Exchange Commission zugelassene und beaufsichtigte Wertpapierfirma. (CIF-Lizenznummer 357/18)

Weitere Informationen finden Sie unter skilling.com/eu/de

73% der Privatanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.

