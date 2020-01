FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS sieht sich nach einem guten Ergebnis im vergangenen Jahr auf Kurs zu ihren Zielen. "Mit einer bereinigten Aufwand-Ertrags-Relation von 67,6 (2018: 72,3) Prozent für das Gesamtjahr 2019 sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel zu erreichen, im Jahr 2021 unter 65 Prozent zu liegen", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. "Was unsere anderen Ziele betrifft, wollen wir auch weiterhin Nettomittelzuflüsse von durchschnittlich 3 bis 5 Prozent erzielen".



Zudem strebt das Unternehmen weiter eine Dividendenausschüttungsquote von 65 bis 75 Prozent. Davon profitiert vor allem die Deutsche Bank, die ihre Fondstochter im Jahr 2018 an die Börse gebracht hat und immer noch knapp 80 Prozent der Anteile hält. Die DWS-Aktie legte im vorbörslichen Handel auf Tradegate um etwas mehr als ein Prozent zu. Damit baute das Papier seine Gewinne der vergangenen Woche wieder aus und näherte sich dem Rekordhoch von 34,18 Euro im Mai 2018./zb/mis

