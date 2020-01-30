FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZHUHAI HD. INV. GP HK-,10 ZU2 BMG9895L1054
AB/FROM ONWARDS 30.01.2020 08:40 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZHUHAI HD. INV. GP HK-,10 ZU2 BMG9895L1054
AB/FROM ONWARDS 30.01.2020 08:40 CET
ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de