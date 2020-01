Hannover (www.anleihencheck.de) - Während die ersten drei Wochen des neuen Jahres fulminant starteten, zeigte sich der Primärmarkt in den vergangenen fünf Handelstagen wieder von seiner ruhigen Seite, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Lediglich CRH sei mit einer Dual-Tranche auf seine Investoren zugegangen, nachdem sie zuletzt im Oktober (EUR 1,0 Mrd.; 10y; ms +6 Bp) und November (EUR 1,0 Mrd.; 7y; ms +1 Bp) des vergangenen Jahres emittiert hätten. Dabei sei neben einem acht Jahre laufenden Bond (ISIN FR0013480522/ WKN nicht bekannt) in Höhe von EUR 1,25 Mrd. auch der bereits insgesamt sechste Deal (ISIN FR0013480514/ WKN nicht bekannt) des laufenden Jahres mit einer Laufzeit von mindestens 15 Jahren (EUR 750 Mio.) offeriert worden. Die Transaktionen seien mit Guidances von ms +7 Bp area (8y) und ms +12 Bp area (15y) an den Markt gegangen. Im Laufe des Bookbuildings hätten beide Deals merklich eingeengt (8y um 5 Bp; 15y um 6 Bp) und damit deutlich niedriger als zunächst avisiert gepriced werden können. Möglich habe das die starke Nachfrage nach den beiden Offerten gemacht. Während der kürzer laufende Bond mit EUR 3,5 Mrd. rund 2,4fach überzeichnet gewesen sei, habe sich das Orderbuch der 15y-Transaktion auf EUR 2,5 Mrd. belaufen, was einer nochmals höheren Bid to Cover-Ratio von 3,2 entspreche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...