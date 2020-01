FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future profitiert von der global gestiegenen Risikoaversion und legt am Donnerstag zu. Die US-Notenbank hatte am Vorabend, wie erwartet, keinen Impuls geliefert. Sie hält sich tendenziell in den Jahren mit Zinsentscheidungen zurück, in denen in den USA Präsidentschaftswahlen stattfinden. Ein Blick auf die US-Zinskuve zeigt, dass sich die Renditen von 3-Monats-Papieren den der zehnjährigen Treasuries annähern. Damit könnte schon schnell die Diskussion starten, ob der Anleihenmarkt auf eine mögliche Rezession in den USA hindeutet.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 174,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,45 Prozent und das Tagestief bei 174,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.839 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 134,73 Prozent.

January 30, 2020 02:48 ET (07:48 GMT)

