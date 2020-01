Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Jahresinflation in Sachsen steigt auf 1,8 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in Sachsen ist im Januar saisontypisch deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt berichtete, kletterte die Rate von 1,4 auf 1,8 Prozent. Besonders die im Januar typischen Preisanpassungen für die Müll- und Abwasserentsorgung sowie die Versorgung mit Strom, Erdgas und Wasser fielen dabei ins Gewicht und trugen teilweise zu einem Anstieg der Wohnungsnebenkosten um 1,4 Prozent bei. Auch die Kraftstoffpreise spielten eine Rolle.

Österreichs BIP wächst im vierten Quartal auf niedrigem Niveau

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2019 auf niedrigem Niveau fortgesetzt. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Im dritten Quartal war das BIP um 0,2 Prozent gewachsen. Die saison- und arbeitstagsbereinigte BIP-Veränderungsrate (Kennziffer laut Eurostat-Vorgabe) stieg im vierten Quartal ebenfalls um 0,3 Prozent.

US-Notenbank hält an Geldpolitik fest

Die US-Notenbank hat an ihrem geldpolitischen Kurs festgehalten. Der Leitzins verharrte in der Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig. Zugleich bestätigten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den Ausblick, wonach die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf dem aktuellen Niveau bleiben dürften. Um die Geldmarktzinsen in der Nähe der Mitte der angepeilten Spanne zu halten, beschlossen die Notenbanker, den Zinssatz für Bankeinlagen (IOER), die bei der Fed gehalten werden, von 1,55 auf 1,60 Prozent leicht zu erhöhen.

Koalition will Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstandort stärken

Die Spitzen der großen Koalition haben sich auf eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarkts und des Wirtschaftsstandorts Deutschland geeinigt. Nach einer sechsstündigen Sitzung im Berliner Kanzleramt gaben die Parteichefs in der Nacht zum Donnerstag ein ganzes Bündel von Beschlüssen bekannt: Milliardenhilfen für Bauern, eine längere Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld in Branchen mit Strukturproblemen, steuerliche Anreize für Investitionen in Zukunftstechnologien und die Unterstützung des Transformationsprozesses in der Autoindustrie.

DIW fürchtet Schaden für deutsche Wirtschaft durch Coronavirus

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fürchtet negative Folgen durch die Coronavirus-Epidemie in China. "Sollte sich der Coronavirus, vor allem in China, deutlich ausbreiten, dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auch in Deutschland spürbar werden", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Augsburger Allgemeinen. "Die Nachfrage von Konsumenten dürfte sinken, vor allem für Konsumgüter und für Reisen", betonte der Ökonom.

Linksextreme Plattform "linksunten.indymedia" bleibt verboten

Das Verbot der linksextremen Internetplattform "linksunten.indymedia" bleibt bestehen. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klage gegen das Verbot in Leipzig ab. Nach Auffassung der Richter handelte es sich bei "linksunten.indymedia" um einen Verein im Sinne des Vereinsgesetzes. Die betreffenden Personen hätten sich zusammengeschlossen, um über die Plattform eine linke Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Gegen das Verbot könne daher nur ein Verein vorgehen, nicht aber einzelne Kläger.

Griechenland will mit "schwimmenden Schutzsystemen" Flüchtlinge abwehren

Griechenland will vor seinen Küsten mit "schwimmenden Schutzsystemen" gegen Flüchtlinge vorgehen. Das griechische Verteidigungsministerium veröffentlichte eine Ausschreibung für die Installation von Absperrmechanismen in der Ägäis, die im "Notfall" gegen aus der benachbarten Türkei kommende Flüchtlinge eingesetzt werden sollen. Es soll sich dabei um "Barrieren oder Netze" mit einer Länge von knapp drei Kilometern handeln, die von den griechischen Streitkräften angebracht werden sollen.

Schottische Abgeordnete stimmen für erneutes Unabhängigkeitsvotum

In Schottland hat sich eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten mit 64 zu 54 Stimmen für einen solchen Volksentscheid. Sie begründeten dies damit, dass der EU-Austritt Großbritanniens die "materiellen Rahmenbedingungen" der schottischen Beziehungen zum Rest des Vereinigten Königreiches verändere.

Macron wirft Türkei Einflussnahme in Libyen vor

Zehn Tage nach der Berliner Libyen-Konferenz hat der französische Präsident Emmanuel Macron den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan scharf kritisiert: Erdogan halte seine Zusage nicht ein, sich aus dem nordafrikanischen Krisenstaat herauszuhalten, sagte Macron in Paris. Dies sei ein "eindeutiger Verstoß" gegen seine Ankündigungen in Berlin. Ankara reagierte am Abend mit einem Gegenvorwurf: Frankreich sei der "Hauptverantwortliche für die Probleme in Libyen seit dem Beginn der Krise 2011", erklärte das Außenministerium in Ankara.

37 neue Todesfälle durch Coronavirus in China

Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 169 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei mitteilten, wurden in der Region außerdem weitere 1.032 Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7.000.

Weißes Haus untersagt Veröffentlichung von Bolton-Buch in jetziger Form

Das Weiße Haus untersagt die Veröffentlichung von Teilen eines geplanten Buches des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, das Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten soll. Das Manuskript enthalte zahlreiche Verschlusssachen, von denen einige als "streng geheim" eingestuft worden seien, schrieb der Nationale Sicherheitsrat in einem bekannt gewordenen Brief an Boltons Anwalt.

