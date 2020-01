Wenn es um das Thema E-Commerce geht, denken viele Investoren zunächst an die Platzhirsche. Neben Amazon (WKN: 906866), das weite Teile des westlichen Raums dominiert, ist es inzwischen vermehrt Alibaba (WKN: A117ME), das für eine dominante Marktstellung in Asien bekannt ist. Ebay (WKN: 916529) galt früher mal als eines der größten E-Commerce-Unternehmen und als Pionier in diesem Bereich. Allerdings hat das Auktionshaus, wie die aktuellen Zahlen sehr eindrucksvoll zeigen, inzwischen viel von seinem ...

