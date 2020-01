Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf die Quartalsbilanzen von Facebook, Microsoft und Deutsche Bank.

> USA | Fed: Die Fed hat sich dafür entschieden, den Leitzins nicht zu verändern. Es bleibt bei der Bandbreite von 1,5 bis 1,75 Prozent. Bewegen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin auf dem aktuellen Niveau, wird die US-Notenbank auch in naher Zukunft die Füße still halten. Die Entscheidung war in dieser Form erwartet worden. Insgeheim hatte der ein oder andere Marktteilnehmer aber wohl doch auf eine Überraschung spekuliert. Die Indizes gaben im Anschluss an die Nachricht über den unveränderten Zins einen Teil ihrer Zugewinne ab.

> USA | Wall Street: Unter dem Strich blieb zum Handelsende nicht mehr viel übrig von den anfänglichen moderaten Gewinnen. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert bei 28.734 Punkten. Der S&P 500 büßte 0,1 Prozent ein und für den Nasdaq 100 ging es einen kleinen Schritt nach oben. Konkret waren es 0,12 Prozent.

Facebook gehörte zu den Unternehmen, die gestern ihre Quartalsbilanz vorgelegt haben. Die Zahlen sorgten nach der Schlussglocke für Turbulenzen…

