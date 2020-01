München (ots) - "Die Wollnys" mit 7,3 % MA (14-49 Jahre) zur Prime Time- Starke Quote für "Lecker Schmecker Wollny": 6,7 % MA (14-49Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,3 % "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" sorgte am Mittwochabend erneut für starke Quoten bei RTLZWEI: Die beliebte Doku-Soap erzielte in der Prime Time 7,3 % MA bei den 14-49-Jährigen und 11,8 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,03 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Einschulung von der kleinen Celina.Im Anschluss punktete eine neue Folge "Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte" mit 6,7 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 11,8 % MA bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,08 Mio. Zuschauer gesamt interessierten sich für Mama Silvias Bemühungen ein gesundes und gleichzeitig leckeres Essen für unter fünf Euro pro Person zu kochen.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,3 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 29.01.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Kontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100840869