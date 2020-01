FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den Wall-Street-Indizes auf Rekordhoch waren die US-Anleger Anfang des Jahres noch optimistischer. Doch schon der kleinste Gegenwind sorgt dort für eine deutliche Stimmungseintrübung. So wechselte dort ein großer Anteil der Privatanleger aus dem Lager der Bullen direkt in das Lager der Bären.

In den USA liegt laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey der Anteil der Optimisten an der Wall Street nun nur noch bei 32 Prozent und damit 13,6 Prozentpunkte tiefer als noch vor Wochenfrist. Das Bärenlager ist dagegen um 12,1 Prozentpunkte auf 36,9 Prozent deutlich in die Höhe geschnellt. Neutral sind 31,2 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem kleinen Plus von 1,5 Prozentpunkten entspricht.

Nicht ganz so stark fällt der Stimmungsumschwung unter den deutschen Privatanlegern aus: 37 Prozent der Privaten sind pessimistisch gestimmt, das ist ein Plus von 5 Punkten. 14 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Minus von 6 Prozentpunkten. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland stieg um einen Prozentpunkt auf 49 Prozent.

January 30, 2020 03:23 ET (08:23 GMT)

