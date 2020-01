Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der britische Spirituosenhersteller Diageo hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr 5,6 Prozent weniger verdient und auch mit den Umsätzen nur knapp die eigene Prognose erfüllt. Der Weltmarktführer mit Marken wie Johnnie Walker oder Tanqueray erzielte in den sechs Monaten per Ende Dezember einen Nettogewinn von 1,87 Milliarden Pfund Sterling, umgerechnet 2,2 Milliarden Euro. Operativ legte das Ergebnis aber auf 2,44 von 2,43 Milliarden Pfund zu.

Der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf 7,2 Milliarden Pfund. Die Einnahmen legten um 4,2 Prozent auf 7,2 Milliarden Pfund zu. Organisch entsprach das nur einem Plus von 4 Prozent, das untere Ende der im September angekündigten Prognose von 4 bis 6 Prozent. Diageo sprach davon, nicht immun gegen die Auswirkungen und Unsicherheiten der Handelskonflikte zu sein.

Die Zwischendividende für das Halbjahr soll dennoch mit 27,41 Pence um 26 Prozent über dem Vorjahreswert liegen.

