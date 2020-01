Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung rechnet nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für kommendes Jahr mit einer zunehmenden Wachstumsdynamik. "Wir erwarten 1,3 Prozent im nächsten Jahr", sagte Altmaier in einer Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht im Bundestag. In dem am Vortag vom Kabinett beschlossenen Bericht sagt die Regierung für dieses Jahr einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes um 1,1 Prozent nach einem Plus von 0,6 Prozent im abgelaufenen Jahr voraus.

"Damit liegen wir auf einer Linie mit den Wirtschaftsforschungsinstituten - wir sind sogar am unteren Rand, was die Prognose für 2021 angeht", erklärte der Wirtschaftsminister. "Es zeigt, dass wir eine große Chance haben, dass die wirtschaftliche Dynamik wieder an Fahrt gewinnt, und dass die Phase des eher niedrigen Wachstums überwunden werden kann", erklärte der CDU-Politiker.

Altmaier lobte auch die Beschlüsse des Koalitionsausschusses aus der Nacht. "Dass es möglich war, in der Koalition gemeinsam diese Entscheidungen zu treffen, zeigt, dass die Wirtschaftspolitik für diese Koalition wichtig ist", konstatierte er.

