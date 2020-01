Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus ist hoch - ebenso die Volatilität an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe im Anschluss an eine kurzzeitige Korrektur wieder zugelegt. Die unveränderte Geldpolitik in den USA habe keinen großen Einfluss auf das Marktgeschehen gehabt. Heute stünden die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland und das Q4-Wachstum in den USA im Mittelpunkt. Unterstützung für den Rentenmarkt dürfte es von diesen Daten nicht geben. Der technische Ausblick sei aber konstruktiv und die nächsten Hürden seien bei 174,50 und 174,80 zu finden. Auf erste Unterstützung treffe der Future bei 173,40. Die Trading-Range liege zwischen 173,70 und 174,80. (30.01.2020/alc/a/a) ...

