Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Sitzung in der vergangenen Woche wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen, zudem wurde an der bisherigen Formulierung der Forward Guidance festgehalten, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.In der Pressekonferenz habe sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach Meinung der Analysten der NORD/LB verhalten optimistisch bezüglich des Konjunktur- und Inflationsausblicks geäußert. So sähen die Währungshüter Anzeichen für einen moderaten Anstieg der Kerninflation. Hier sollten die Marktteilnehmer aus Sicht der Analysten der NORD/LB in der Beurteilung aber noch vorsichtig sein. Ausgehend vom aktuellen Niveau von 1,3% Y/Y würden die Analysten eher wieder mit einem leichten Rückgang der Kerninflationsrate rechnen. Zudem habe Frau Lagarde auf die Verbesserung des Sentiments verwiesen. Zwar beurteile der Rat die Risiken weiterhin als abwärtsgerichtet, jedoch weniger ausgeprägt als zuvor. Eine wichtige Determinante würden insofern die politischen Risiken bleiben. Beim Brexit und dem Handelskrieg habe sich zumindest auf kurze Sicht eine Linderung eingestellt. Gleichwohl habe Lagarde nochmals die Bedeutung der Handelspolitik betont. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...