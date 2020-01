FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Roche haben sich mit einem leichten Aufschlag gegen den schwachen Gesamtmarkt gestemmt. Mit einem Plus von 0,6 Prozent setzte der Wert am Donnerstag den Aufwärtstrend seit Sommer vergangenen Jahres fort und notierte nur knapp unter seinem Allzeithoch. Die Zahlen des Schweizer Pharmakonzerns hatten vom weiterhin gut laufenden Pharmageschäften profitiert. Zudem will Roche die Dividende erhöhen.



Die Analysten von Jefferies hoben den besser als erwarteten Gewinn je Aktie hervor, der die leicht unter den Erwartungen gebliebenen Umsätze 2019 überdeckt habe. Vor allem sei der Ausblick für das laufende Jahr jedoch gut. Er deute auf weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum hin. Die von einigen Marktteilnehmern befürchtete Stagnation sei damit ausgeblieben./mf/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

