APA ots news: Spendenaktion sichert über 10.000 Essen, 1.500 Tages- und 700 Übernachtungsplätze im Warmen - BILDWien (APA-ots) -* Spenden-Aufruf an Kunden im Rahmen der Drei Weihnachtskampagne. * Drei verdoppelte jeden Spenden-Euro seiner Kunden. * Gesamterlös schenkt Wärme an notleidende Menschen in Österreich.Mitte November startete Drei seine SMS-Spendenaktion für Caritas-Einrichtungen von Vorarlberg bis Wien. Drei Vertrags- und Wertkartenkunden konnten freiwillig und ganz einfach per SMS spenden. Die Aktion richtete sich vor allem an jene Kunden, die sich in einem der Drei Weihnachtstarife über 200 Euro für ein neues Handy gespart haben. Jeden Euro, der über die Dreinacht-Spendenaktion an die Caritas-Winterhilfe gespendet wurde, hat Drei verdoppelt. Der Gesamterlös ermöglicht über 12.000 Menschen ein warmes Essen oder ein paar Stunden im Warmen. Alle Informationen zur Aktion auf [www.drei.at/spende] (http://www.drei.at/spende).Jan Trionow, CEO von Drei: "Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis, das wir gemeinsam mit unseren Kunden erreicht haben. Einen Teil ihrer Ersparnis haben sie an Menschen weitergegeben, die sich Heizung, Essen oder Wohnen nicht mehr leisten können. Insgesamt bekommen über 10.000 Menschen eine warme Mahlzeit und 1.500 Plätze in Wärmestuben sowie 700 Nächtigungen im Warmen sind gesichert. Das sind nicht nur erfreuliche Zahlen, sondern schenkt armutsbetroffenen Menschen in Österreich Zuwendung und Wärme."Die Spendengelder werden für die Gäste von 14 Caritas-Einrichtungen in ganz Österreich verwendet. Die ersten Teller Suppe kochte Trionow gemeinsam mit Caritas Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner beim Canisibus, dem Suppenbus der Caritas Wien. "Tag für Tag bringt der Canisibus 450 Gästen ihre oft einzige warme Mahlzeit. Auch in anderen Einrichtungen in ganz Österreich versorgt die Caritas unzählige Gäste, die sich zwischen Kochen und Heizen entscheiden müssen oder gar keine Bleibe mehr haben. Danke an Drei, das uns Jahr für Jahr dabei hilft, diesen Menschen ein Stück Würde zurückzugeben und danke an die Drei Kunden fürs Mitmachen."Zwtl.: Warmes Essen und Stunden im Warmen für Menschen von Feldkirch bis Eisenstadt.Die Caritas-Winterhilfe ist für alle Menschen in Österreich da, die sich Heizung, Essen oder Wohnen nicht mehr leisten können. Mit der Dreinacht-Spendenaktion werden 14 Einrichtungen in allen Bundesländern Österreichs unterstützt: Canisibus und Wärmestuben in Wien, Help-Mobil und Tageszentrum "Wärmestube" in Linz, Marienstüberl und "Aktion Herz" in Graz, ZufluchtsRaum in Eisenstadt, Haus Franziskus und Jugend-Notschlafstelle "Exit7" in Salzburg, Tagesstätte "Eggerheim" in Klagenfurt, Wolfgangstube und Katharina-Stube in Innsbruck sowie Caritas-Café und die Notschlafstelle in Feldkirch.Zwtl.: Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei.Wer Menschen verbindet, trägt gesellschaftliche Verantwortung. Daher gibt es Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF-Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in Krisengebieten. Über eine halbe Million Euro hat Drei seit dem Start der Initiative im Jahr 2010 gegen Armut, für Menschen mit Behinderung, gegen Gewalt an Frauen und Kindern und für Bildung aufgebracht. Mehr unter [www.drei.at/drei-hilft] (http://www.drei.at/drei-hilft) und [www.facebook.com/dreihilft] (http://www.facebook.com/dreihilft).Zwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.