Ein Beitrag der Quirin Privatbank Redaktion:

Die Finalisierung von Basel III und Umsetzung von Basel IV führen zu einer restriktiveren Kreditvergabe - insbesondere für KMU. Strategisch langfristig ausgerichtete Mittelständler sollten sich möglichst zeitnah nach attraktiven Finanzierungsalternativen umschauen.

Ob es eine neue Maschine ist, die kurzfristig angeschafft werden muss, eine Modernisierung der Büroräume oder eine Maßnahme, um die Produktivität anzukurbeln - die meisten Unternehmen stemmen größere Investitionen mit einem klassischen Firmenkredit bei ihrer Hausbank. Doch Kredite zu akzeptablen Konditionen zu bekommen, wird in naher Zukunft schwerer, selbst für Firmenkunden mit blitzsauberer Bonität. Grund dafür sind die verschärften Vorschriften des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, besser in ihrer Kurzform Basel III oder in der jüngsten Version als Basel IV bekannt.

Finanzierungsalternativen für KMU gewinnen an Bedeutung

Das Reformpaket verpflichtet Banken unter anderem zu einer höheren Eigenkapitalquote, ...

