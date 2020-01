Die Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus belasten den Leitindex. Besonders Europas größte Airline kämpft mit den Folgen.

Sorgen um die weitere Ausbreitung des Coronavirus bescheren dem Dax am Donnerstag einen schlechten Start. Der Dax ging 1,2 Prozent tiefer bei 13.194 Zählern in den Handel. Mit steigenden Infektionszahlen kämen nun die Sorgen zurück, das junge Pflänzchen Konjunkturerholung könnte durch den Ausbruch einer länger andauernden Epidemie im Keim erstickt werden, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "Vor allem China als Epizentrum dürfte darunter leiden, was einen spürbaren negativen Effekt auf die Weltwirtschaft haben dürfte."

Die Märkte folgen damit den international schwachen Vorgaben. Im US-Handel waren die Kursgewinne nach den Kommentaren der US-Notenbank letztlich komplett zusammengeschmolzen und in Asien gerieten die geöffneten Börsen in Hongkong oder Tokio aus Sorge vor dem Coronavirus wieder deutlich unter Druck.

Besonders schwach startete die Lufthansa-Aktie, welche 2,4 Prozent im Minus notierte. Europas größte Airline hatte am Mittwoch bekanntgegeben, alle Verbindungen von und ...

