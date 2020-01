Der Brexit wird nach vielen Anläufen nun Ende Januar vollzogen. Doch was bedeutet er jetzt gleich für den E-Commerce und welche Auswirkungen wird er langfristig haben? Seit Mitte 2016 ringen Großbritannien und die Europäische Union um den Austritt des Königreichs aus der Gemeinschaft. Zum 31. Januar dürfte es jetzt so weit sein, dass der Brexit vollzogen wird. Doch auch nach dem Austritt der Briten wird es eine Übergangsfrist geben, die bis Ende 2020 reichen soll und in der alle relevanten Themen neu geregelt werden müssen. Immerhin an den Visabestimmungen und...

