München (ots) - In der ARD-Daily-Novela "Rote Rosen" übernimmt Anton Algrang eine Gastrolle als attraktiver Biologen, der bei Gärtnerin Merle Vanlohen (Anja Franke) Gefühle weckt. Zu sehen ist Anton Algrang ab Folge 3076 - voraussichtlich Ende Februar 2020 im Ersten.Merle ist zunehmend sauer, weil Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke) während seiner ausgedehnten Selbsterfahrungsreise nichts von sich hören lässt - abgesehen von ein paar Postkarten aus Costa Rica. Dabei braucht Merle gerade jetzt moralische Unterstützung. Nach dem Brand in der Gärtnerei will sie komplett auf die anspruchsvolle Orchideenzucht umstellen.Hilfe naht, als Peter Mangold (Anton Algrang), ein Lehrerkollege von Thomas Jansen (Gerry Hungbauer) ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen will. Als Biologie-Lehrer ist Peter ein "Baumflüsterer", erforschte seit seiner Jugend auf vielen Reisen exotische Pflanzen und ihre Lebensräume, bis er durch den tragischen Unfalltod seiner Frau wieder in Lüneburg einen Ruhepol suchte. Peter Mangold ist von der Schönheit der Natur angezogen, was auch für die Schönheit der Frauen gilt. Er hat viele Affären, bleibt aber keiner Frau treu. Keine kann es mit seiner verstorbenen Frau Helen aufnehmen. Er erwirbt sich bei den Kolleginnen und Kollegen daher den Ruf eines Casanovas, was Mangold jedoch egal ist. Ihm ist es wichtig, dass er sich immer korrekt verhält. Wenn er ein gebrochenes Herz hinterlässt, dann tut es ihm wirklich leid ...Erst als Peter Merle kennenlernt, verliebt er sich erstmals wieder richtig und beginnt, um sie zu kämpfen. Merle nimmt Peters Komplimente zunächst eher amüsiert entgegen. Nur Thomas fürchtet irritiert, dass Merle seinem Freund Gunter untreu werden könnte.Der aus Bruneck in Südtirol stammende Anton Algrang ist dem Fernseh- und Kino-Publikum durch viele Episodenrollen in Fernsehfilmen und Serien wie "Balko", "Im Namen des Gesetzes", "SOKO Leipzig" oder "Die Rosenheim-Cops" bekannt. Von 2002 bis 2006 spielte er die Rolle des Pino in der Kinder- und Jugendserie "Schloss Einstein". Im Jahr 2008 übernahm er die Rolle des Albert Speer im Kinofilm "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" an der Seite von Tom Cruise."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).