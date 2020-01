FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag leichter in den Handel gestartet. Den Takt geben momentan die Börsen in Asien vor, die erneut zur Schwäche neigten. Dort ist die Angst vor einer Coronavirus-Epidemie zurückgekehrt. Die Zahl der von dem neuartigen Virus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei, dem Zentrum des Ausbruchs, mitteilten, wurden in der Region außerdem weitere 1.032 Erkrankungen verzeichnet. Zudem äußerte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) "große Besorgnis", was eine Ausbreitung des Virus außerhalb Chinas betrifft, und die UN-Behörde will Medienberichten zufolge nochmals prüfen, ob ein globaler Notfall ausgerufen werden muss.

Daneben kommt die Berichtssaison in Europa in Fahrt. In diesem Umfeld notiert der DAX 0,9 Prozent tiefer bei 13.227 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert ebenfalls 0,9 Prozent.

Deutsche Bank macht wegen Umbau über 5 Milliarden Euro Verlust

Der im Juli begonnene Konzernumbau hat der Deutschen Bank im vergangenen Jahr einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Das Geschäft der Kernbank, die die vier Sparten ohne die Abbaueinheit umfasst, habe sich hingegen stabilisiert, so die Bank. Insgesamt waren die Erträge aber weiterhin leicht rückläufig. Nach Steuern machte die Bank einen Verlust von 5,3 Milliarden Euro, Analysten hatten rund 5 Milliarden Euro prognostiziert. "Weiterhin läuft es in der Privatkundensparte nicht rund", so ein Marktteilnehmer. Für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben.

Der Vermögensverwalter DWS hat auch im vierten Quartal Kundengelder eingeworben. Die börsennotierte Tochter der Deutschen Bank sprach in ihrem Quartalsbericht davon, die Trendwende erreicht zu haben, wobei sie auch von der guten Kapitalmarktentwicklung profitierte. Unter dem Strich verdiente die DWS Group 182 Millionen Euro nach 116 Millionen Euro im Vorquartal, Analysten hatten für das Schlussquartal mit 135 Millionen gerechnet. Die Aktie handelt gegen den Trend 3,3 Prozent höher.

Roche liefert solides Zahlenwerk

Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr mehr verdient und umgesetzt und traut sich auch für 2020 trotz des harten Wettbewerbs Wachstum zu. Das Nettoergebnis stieg 2019 auf 14,1 Milliarden Franken von 10,9 Milliarden im Vorjahr, wie Roche mitteilte. Der Umsatz kletterte um 8,1 Prozent auf 61,5 Milliarden Franken. Die Aktie notiert knapp im Plus.

"Die Zahlen sind stark", sagt ein Marktteilnehmer zu den Zahlen von H&M. Die Profitabilität sei deutlich besser als erwartet. Der Kurs legt in Folge um 10 Prozent zu.

Gegen den Trend geht es auch für die Aktie von Volvo um 5 Prozent nach oben. Die Analysten der Citi verweisen darauf, dass das Auftragsbuch besser als erwartet gefüllt sei. Das bereinigte EBIT sei zudem 5 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Mit einer stabilen Nachfrage habe der LKW-Hersteller den Ausblick bestätigt.

Berichtssaison liefert auch negative Überraschungen

Siemens Gamesa hat nach Problemen mit der Umsetzung von fünf Windparkprojekten in Nordeuropa im ersten Quartal unerwartet rote Zahlen geschrieben. Das Unternehmen hat daraufhin den Ausblick gesenkt. Siemens Gamesa brechen um 8 Prozent ein. Auch die Aktien der Wettbewerber kommen unter Druck, Nordex geben um 4,5 und Vestas um 2,9 Prozent nach.

Royal Dutch Shell notieren nach dem Zahlenwerk 4 Prozent im Minus. "Die Gewinnentwicklung ist enttäuschend", sagt ein Händler. Zu Wiederbeschaffungskosten (CCS) brach der Gewinn auf 871 Millionen US-Dollar ein, wie der Ölkonzern mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 7,33 Milliarden Dollar verdient. Das bereinigte CCS-Ergebnis, die von Shell bevorzugte Kennziffer, halbierte sich fast auf 2,9 Milliarden Dollar.

