Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR wurden in der letzten Woche keine Zukäufe oder Verkäufe getätigt. Aktuell befinden sich zehn Werte im Depot. Die Produkte auf Evotec, Nemetschek und den GAFAM Index laufen im Moment am Besten. Einen Überblick verschafft Ihnen Thomas Bergmann. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.