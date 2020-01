In den letzten Tagen sind - ausgelöst von einem Analyst der Baaderbank - Zweifel am Wachstumsvermögen von Nemetschek aufgekommen und die Marktteilnehmer haben eine Konsolidierung eingeleitet. Die Konsolidierung scheint am Fibonacci Retracement bei 62,93 Euro ihr Ende gefunden zu haben. Es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das all time high wieder in den Fokus rückt und durch eine Long-Strategie ein gehebelten Gewinn von 61 % möglich wird. Die Nemetschek Gruppe hält ein Portfolio von 16 Marken, ...

