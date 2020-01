Kassel (ots) -- Johannes Sczepan: "Wir setzen auf eine ethischeWerteorientierung im Finanzmarkt." - Viele Kunden verstehen Plansecur-Berater als lebenslangenBegleiter in Finanzfragen. - Finanzberatungsgruppe spendet seit der Gründung für sozialeZwecke. "Wir wollen im neuen Jahrzehnt stärker als je zuvor den Fokus auf ethische Werte in allen Aspekten unseres Denkens und Handelns legen", gibt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan, die Marschrichtung der Finanzberatungsgruppe für die neue Dekade vor. Er erklärt: "Richtschnur unseres Handelns ist und bleibt eine von christlichen Grundwerten geprägte humane Ethik einschließlich eines nachhaltigen sozialen Engagements."Dazu gehört, dass Plansecur schon seit Gründung in 1986 soziale Projekte begleitet. Seit fast 35 Jahren wurden so über 1.600 Projekte mit mehr als vier Millionen Euro gefördert. Die Plansecur-Stiftung, die sich christlichen Werten verpflichtet fühlt, unterstützt in ihrem Studienhaus Eberhardt in Kassel neben den Förderprojekten ihrer 12 Regionalgruppen das Engagement für Geflüchtete und Migranten.Seit 2002 trägt Plansecur das Gütesiegel "Ethics in Business" der Werte-Allianz des Mittelstands. Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt: "Wir haben von Anfang an erkannt, dass gerade in dem häufig von unmäßiger Gier geprägten Finanzmarkt eine ethische Werteorientierung einen nachhaltigen Gegenpol darstellt, der sich für uns, aber natürlich auch für unsere Kunden und Berater, langfristig auszahlt." Im letzten Geschäftsjahr 2018/19 verzeichnete die Gruppe ein um 6,5 Prozent auf 320 Millionen Euro gestiegenes Vermittlungsvolumen. Die Provisionserlöse nahmen um rund 3,5 Prozent auf 23,7 Millionen Euro zu.Plansecur-Chef Johannes Sczepan betont: "Unsere ethischen Grundsätze fließen unmittelbar in die Kundenberatung ein. Das Interesse der Kunden steht im Mittelpunkt der Beratungsleistung. Daher verstehen viele unserer Kunden ihren Plansecur-Berater als lebenslangen Begleiter in Finanzfragen, von den ersten Versicherungen über den Einzug ins Eigenheim und die Ausbildung der Kinder bis hin zur Altersvorsorge." Die Unabhängigkeit der Beratung ist laut Sczepan dadurch gewährleistet, dass Plansecur seit Gründung bis heute zu 100 Prozent eigenfinanziert ist und die Berater mehrheitlich als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt sind, wodurch sie keinen absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben unterliegen.Plansecur (www.plansecur.de (http://www.plansecur.de)) ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49(0)611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/4506437