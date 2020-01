Mit SAP-Calls auf eine Kurserholung setzen

Nachdem die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) am 24.1.20 bei 127 Euro ein Allzeithoch verzeichnen konnte, geriet der Aktienkurs wegen des Gewinnrückganges im vierten Quartal 2019 trotz der im Rahmen der Experten liegenden Steigerung des Betriebsergebnisses und der Anhebung des Ausblicks für das Jahr 2020 stark unter Druck. Kurzfristig notierte die Aktie am 28.1.20 sogar unterhalb von 118 Euro.

In den vergangenen zwei Tagen wurde die Aktie in zahlreichen Analysen mit Kurszielen von bis zu 157 Euro (RBC Capital Marktes) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Risikobereite Anleger, die der Aktie auf dem ermäßigten Niveau in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf das am 24.1.20 erreichte Allzeithoch zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC6ABT6, wurde beim Aktienkurs von 118,64 Euro mit 0,35 - 0,36 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 127 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,79 Euro (+119 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 112,0463 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 112,0463 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX43XK6, wurde beim Aktienkurs von 118,64 Euro mit 0,68 - 0,69 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 130 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,49 Euro (+116 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 107,126 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 107,126 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR5BWZ6, wurde beim Aktienkurs von 118,64 Euro mit 1,17 - 1,18 Euro quotiert.

Beim SAP-Aktienkurs von 127 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,98 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de