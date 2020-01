BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Beschlüsse der Koalitionsspitzen als wichtiges Signal an die Wirtschaft bezeichnet. Altmaier sagte am Donnerstag im Bundestag, erstmals solle es erleichterte Abschreibungen digitaler Wirtschaftsgüter geben, um damit den digitalen Wandel zu fördern. "Das ist ein wichtiger Schritt, der dazu beitragen kann, eine neue Innovationsdynamik auszulösen."



Die Koalition will den sogenannten Abschreibungskatalog in Hinblick auf digitale Technologien überarbeiten, um Investitionsanreize zu setzen, wie es im Beschlusspapier des Koalitionssauschusses heißt. Digitale Wirtschaftsgüter sind etwa Computer.



Altmaier sagte, angestrebt werde außerdem eine Lösung, wie Personengesellschaften bei der Besteuerung mit Kapitalgesellschaften gleichgestellt werden könnten. Dies sei ein wichtiges Zeichen an den Mittelstand, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken./hoe/DP/mis