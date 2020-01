Die Deutsche Bahn will ihren Service verbessern und Gastrobestellungen via App einführen. Der Service soll im Herbst zunächst einmal auf einer Pilotstrecke eingeführt werden.

Die Deutsche Bahn will den Kauf von Kaffee, Snacks und Pasta erleichtern: "Wir wollen, dass die Kunden in Zukunft ihre Gastrobestellung per App aufgeben können", sagte Fernverkehrschef Michael Peterson der WirtschaftsWoche. Das Konzept sieht vor, dass Reisende ...

