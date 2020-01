Das Coronavirus verunsichert die Weltwirtschaft - auch weil es bisher keinen Impfstoff gibt. Das ist kein Zufall. Warum viele Konzerne die Entwicklung neuer Präparate scheuen, wie das Impf-Geschäft funktioniert.

Bei der Firma Curevac in einem unauffälligen Industriebau nördlich des Zentrums von Tübingen revolutionieren sie seit 20 Jahren die Medizin. Wissenschaftler der Universität haben sie gegründet, SAP-Mitgründer Dietmar Hopp hat hier viel Geld investiert - in die Firma und ihre Idee: Ein neuartiges Verfahren soll den Körper dazu animieren, eigene Impfstoffe zu produzieren. Curevac hat zahlreiche Patente weltweit angemeldet. Derzeit arbeiten mehrere Dutzend Experten um Chefforscherin Mariola Fotin-Mleczek an neuen Wirkstoffen gegen Krankheiten wie Grippe, Tollwut und Malaria. Und auch ein Mittel gegen das Coronavirus steht auf der To-do-Liste. Schon in wenigen Monaten könnte ein Impfstoff-Kandidat fertig sein - danach dürfte es aber mindestens noch ein Jahr dauern, bis das Präparat verfügbar ist.

Wäre es jetzt schon so weit, würde das Unternehmen mit der Produktion wohl kaum mehr nachkommen. Der Erreger 2019-nCoV, gegen den es bisher kein wirksames Mittel gibt, hält die Welt seit Tagen in Atem. Das Virus löst zunächst Grippesymptome wie Fieber und Husten aus, im weiteren Verlauf Lungenentzündungen, die tödlich verlaufen können. Da die Krankheit vermutlich stark ansteckend ist, versuchen Behörden, ihre Ausbreitung mit Quarantänemaßnahmen zu stoppen. Im chinesischen Wuhan, sozusagen die Keimzelle des Coronavirus, sind derzeit elf Millionen Menschen von der Umwelt abgeriegelt.

Bis Mittwoch infizierten sich rund 6000 Menschen mit dem Virus, die meisten in China. Ausländische Unternehmen dort sorgen sich um ihre Mitarbeiter, vor allem in Wuhan, einem wichtigen Logistikstandort. Einige Regierungen haben damit begonnen, ihre Staatsbürger zu evakuieren. Im bayrischen Stockdorf sind nach der Stippvisite einer chinesischen Kollegin vier Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto erkrankt. Erste Ökonomen prognostizieren Milliardenfolgen für die globale Wirtschaft. Nur die Hersteller von Atemschutzmasken profitieren - sie sind in Deutschland vielerorts ausverkauft.

Frühere Epidemien wie die Lungenkrankheit Sars im Jahr 2003 hatten vergleichbare Folgen. Deshalb überrascht es, dass Impfstoffe fehlen. Ein wichtiger Grund: Viele Pharmakonzerne meiden die Entwicklung neuer Präparate - dafür machen kleinere Biotechunternehmen dank neuer Technologien umso mehr Furore. Lediglich Pfizer und Merck (beide USA), die französische Sanofi und die britische GlaxoSmithkline arbeiten an Impfstoffen. Den meisten anderen Konzernen sind die wirtschaftlichen Risiken der erforderlichen Investitionen zu hoch. Sie reichen von einer höchst volatilen Nachfrage bis zu sehr komplexen Produktionsprozessen.Aktuell liegt der globale Umsatz mit den Vakzinen genannten Impfstoffen bei 30 Milliarden Dollar pro Jahr - etwa fünf Prozent des gesamten Pharmaumsatzes (mehr als 600 Milliarden Dollar). Doch die Nachfrage steigt. In den kommenden Jahren dürfte der Impfstoff-Markt jeweils um sechs bis sieben Prozent wachsen, prognostizieren Analysten des britischen Datenanbieters Evaluate Pharma: 2024 würde der globale Umsatz bei rund 45 Milliarden Dollar liegen.

Fast 20 Jahre Entwicklung

Der Markt wächst also - aber ist er deshalb auch lukrativ? Mit einzelnen Präparaten erzielen Hersteller von Impfstoffen Margen von rund 30 Prozent. Trotzdem lassen deutsche Hersteller wie Bayer und Boehringer das Geschäft nahezu komplett links ...

