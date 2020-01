DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) konnte vier Quartale in Folge Nettomittelzuflüsse generieren und damit eine klare Trendwende beim Nettomittelaufkommen erreichen. Kommen mehr Assets unter Verwaltung kommt auch zwangsläufig auf Dauer mehr Gewinn, insbesondere da man auf die Kostenbremse getreten war, auch wenn teilweise Gebühren gesenkt wurden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Assets flossen in Höhe von EUR 26,1 Milliarden (GJ18: minus EUR 22,3 Milliarden), ohne Cash-Produkte EUR 28,5 Milliarden (GJ18: minus EUR 19,1 Milliarden) zu. Im vierten Quartal gab es die höchsten Mittelzuflüsse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...