- BARCLAYS CUTS TUI PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1320 (1270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 410 (365) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7400 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2275 (2090) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES WH SMITH WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 2705 PENCE - BERENBERG RAISES RESTORE PLC PRICE TARGET TO 560 (515) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS HOMESERVE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 186 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.69% TO 7432 (CLOSE: 7483.57) POINTS BY IG - JEFFERIES CUTS BAT PRICE TARGET TO 4700 (4800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS IG GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT INITIATES FIRST DERIVATIVES WITH 'ADD' - TARGET 3100 PENCE - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 630 (650) PENCE - 'OUTPERFORM'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER TARGET TO 500 (490) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



