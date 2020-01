LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone geht weiter zurück. Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, betrug die Arbeitslosenquote in den 19 Euroländern im Dezember 7,4 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2008. Im November hatte sie 0,1 Prozentpunkte höher gelegen.



In den 28 Ländern der Europäischen Union ging die Arbeitslosigkeit ebenfalls weiter zurück. Mit 6,2 Prozent lag die Arbeitslosenquote so niedrig wie noch nie seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 2000.



In der Eurozone sind laut Eurostat 12,251 Millionen Menschen arbeitslos, in der EU sind es 15,475 Millionen. Die Zahlen sind auf Monats- wie auf Jahressicht weiter gefallen.



Die Unterschiede zwischen den nationalen Arbeitsmärkten sind allerdings weiter hoch. Während die Arbeitslosigkeit in Tschechien, Deutschland und den Niederlanden EU-weit am niedrigsten ist, sind in Griechenland und Spanien immer noch wesentlich mehr Menschen arbeitslos. Allerdings sind die Quoten dort in den vergangenen Jahren deutlich gefallen./bgf/jkr/mis