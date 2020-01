Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 06. Februar 2020 (Woche 6)/30.01.202022.45Kunscht!Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:"Eine Klinik im Untergrund" - Oscar-Nominierung für den mit dem SWR produzierten Dokumentarfilm "The Cave"!"\u00a1Adelante!" - außergewöhnliche Gastspiele beim Iberoamerikanischen Theaterfestival in Heidelberg!"Home Stories" - eine Ausstellung in Weil am Rhein über die Veränderungen unseres Zuhauses in den letzten 100 Jahren!"ECLAT Festival" - seit 40 Jahren das Ereignis für Freunde Neuer Musik in Stuttgart!"Allein in einer fremden Welt" - bei den Dreharbeiten zur Geschichte eines jungen Kongolesen in Mainz!"Kulturtipps"Mittwoch, 11. März 2020 (Woche 11)/30.01.2020Tagestipp20.15betrifft: Die Wahrheit über Fertiggerichte -Wie die Lebensmittelindustrie trickstFertiggerichte wie Tütensuppen oder Tiefkühlpizza vereinfachen das Leben und werden immer beliebter. Doch sie gehören zu den von den Herstellern mit allerlei Tricks stark verarbeiteten Lebensmitteln, den sogenannten Convenience-Produkten. Die Sendung "betrifft: Die Wahrheit über Fertiggerichte - Wie die Lebensmittelindustrie trickst " schaut hinter die Kulissen der Lebensmittelindustrie.Auf der "Food Ingredients Europe Frankfurt", einer internationalen Messe für Lebensmittel Zusatzstoffe, kaufen Hersteller im großen Stil Zutaten wie Aromen, Verdicker oder Geschmacksverstärker ein. Denn um Fertiggerichte gewinnbringend herzustellen, müssen sie tricksen. Echte Zutaten sind teuer. Viele Convenience-Produkte bestehen in erster Linie aus Fett, Wasser, Zucker und Mehl sowie aus kleinen Helfern, die für die erwartete Konsistenz und den gewohnten Geschmack sorgen. Mit ihrem Streifzug über die Messe zeigt SWR Autorin Katarina Schickling, wie wenig wertig die Zutaten oft sind, die in Lebensmitteln aus Tüte, Dose und Tiefkühlpackung enthalten sind. Aber auch, wie geschickt die Hersteller diese Tatsache mittlerweile durch das "Clean Labeling" verschleiern. Außerdem wird deutlich, wie hilflos der Gesetzgeber ist: Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind den Tricks der Industrie ausgeliefert, weil Kennzeichnungsgesetze eher Verwirrung als Aufklärung schaffen.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4506510