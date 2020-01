Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar dank einer höheren Aktivität in Industrie und Bauwirtschaft deutlicher als erwartet aufgehellt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Esi) stieg auf 102,8 (Dezember: 101,3) Punkte, was der höchste Stand seit August 2019 war. Volkswirte hatten mit einem Indexanstieg auf nur 101,9 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator erhöhte sich auf 101,3 (99,4) Punkte.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels. Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 7,3 (minus 9,3) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 8,8 erwartet.

Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde eine Stagnation bei 8,1 Punkten gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten. Der Bau-Index erhöhte sich auf 5,5 (3,9) Punkte, den höchsten Stand seit Juni 2019. Leichte Rückgänge verzeichneten die Stimmungsindizes von Dienstleistungssektor und Einzelhandel.

Der Esi für Deutschland stieg auf 101,8 (99,8) Punkte, den höchsten Wert seit Juni 2019, wobei der Industrie-Index auf minus 12,8 (minus 16,5) anzog. Mit Ausnahme des Einzelhandels besserten sich auch alle anderen Unterindizes. Frankreichs Esi erhöhte sich auf 104,1 (102,6), wobei der Einzelhandelsindex den größten Anstieg verzeichnete. Italien Esi sank dagegen auf 101,5 (101,6) Punkte.

Großbritanniens Stimmungsindex erhöhte sich auf 91,5 (88,2) Punkte.

