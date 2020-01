Moody's Analytics, ein weltweit tätiger Anbieter von Finanzinformationen, konnte sich im neuen Fintech Leaders Report 2020 des Center for Financial Professionals (CeFPro) in fünf Kategorien auf dem 1. Platz positionieren:

Bilanz-Management

Kreditrisiko

Modellrisiko

Aufsichtsrechtliches Meldewesen

Stress-Testing

Wir sind das einzige Unternehmen, das in fünf der 30 Einzelkategorien des Berichts den ersten Platz belegt. Der Bericht enthält auch "Top 50 Overall Ecosystem Rankings", in denen wir auf Platz 5 rangieren.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir im Fintech Leaders Report von CeFPro ausgezeichnet wurden", so Andy Frepp, Executive Director von Moody's Analytics. "Wir entwickeln modulare, skalierbare Technologielösungen, bei denen unsere branchenführenden Daten und Analysen mit dem Ziel genutzt werden, dass unsere Kunden bessere und schnellere Entscheidungen treffen können. Diese herausragenden Auszeichnungen bestätigen unsere Bemühungen und unterstreichen unser umfangreiches Know-how."

"Im FinTech Leaders Report steht Moody's Analytics in nicht weniger als fünf Kategorien auf Platz 1. Dies ist eine Bestätigung unserer Leistungen seitens der Branche; insgesamt haben wir im FinTech Leaders Ecosystem einen eindrucksvollen fünften Platz erzielt", so Andreas Simou, Geschäftsführer von CeFPro. "Das Votum der Juroren aus der Branche, das uns diese ersten Plätze bescherte, ist ein Zeichen für die Bandbreite des Angebots von Moody's Analytics."

Das Forschungs- und Analyseteam von CeFPro befragte für die Einstufung in den Einzelkategorien Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Technologie, Betrieb, Risiko, Recht und Compliance. Es folgten Abstimmungen und Folgegespräche durch den Fintech Leaders Fachbeirat von CeFPro (der im Bericht aufgeführt wird) sowie eine abschließende Prüfung durch den Geschäftsführer von CeFPro. Die Gesamtwertung basierte auf den in den einzelnen Kategorien abgegebenen Stimmen.

Unsere Ergebnisse im CeFPro Report folgen auf ein hervorragendes Jahr 2019 für die Technologielösungen von Moody's Analytics. Sechs Spitzenpositionierungen in Einzelkategorien bei den Risk Technology Awards 2019 waren unter den mehr als 50 Auszeichnungen, die wir im vergangenen Jahr erhielten. Bitte beachten Sie auch die vollständige Liste unserer Preise und Branchenauszeichnungen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzinformationen und Analysetools an, die Führungskräfte dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere tiefgreifende Risikokompetenz, unsere umfangreichen Informationsressourcen und die innovative Anwendung von Technologien helfen unseren Kunden, sich in einem stetig im Wandel befindlichen Marktumfeld sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen bestehen und die zusammen für eine nahtlose Kundenerfahrung sorgen. Mit unserer Selbstverpflichtung zu hervorragenden Leistungen, unserer offenen Denkweise und unserer Fokussierung auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen schaffen wir Vertrauen in Tausende von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen zu Moody's Analytics finden Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit 10.900 Mitarbeiter beschäftigt und in 44 Ländern präsent ist.

